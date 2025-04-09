Названо лучшее время для принятия душа

Врач Джейсон Сингх посоветовал принимать душ вечером, а не утром

Принимать душ следует всегда вечером, а не утром, посоветовал врач первичной медико-санитарной помощи из Вирджинии, США, Джейсон Сингх. Лучшее время для водных процедур он назвал в своем блоге в социальной сети TikTok, пишет Daily Mail.

Сингх заявил, что теплый душ в вечернее время помогает не только очистить кожу от загрязнений, но и улучшить качество сна, так как запускает выработку гормона мелатонина, ответственного за ночной отдых.

Также, по его словам, очищение кожи перед сном будет полезно людям с сухой кожей и такими заболеваниями, как угревая сыпь и экзема. «Принятие душа поможет восполнить потерю влаги за день, и ночью этот эффект сохранится дольше, потому что именно в это время клетки эпидермиса восстанавливаются», — пояснил он.

Кроме того, как отметил Сингх, в течение дня на лице, теле и волосах могут оседать аллергены, грязь, химические вещества, поэтому если лечь спать, не смыв их с себя, они попадут на постельное белье и вызовут прыщи, зуд, раздражение кожи.

Ранее россиянка Екатерина Краснова, называющая себя ценительницей, запретила детям мыться и разгневала общественников. По ее мнению, от людей, которые регулярно принимают душ и питаются обычными продуктами, исходит плохой запах.