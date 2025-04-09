Один южный регион России завалило снегом

Краснодарский край завалило снегом в апреле

Краснодарский край завалило снегом в апреле. Внимание на погоду в одном южном регионе страны обратил «Кубань Информ».

По словам местных жителей, сильные осадки обрушились на Апшеронск, Хадыженск, Новокубанск, Армавир и другие города Кубани. На записях, сделанных местными жителями, можно увидеть, что снежный покров местами превратился в массу из снега и грязи на дорогах. В некоторых локациях высота образовавшихся сугробов составила несколько сантиметров, снег плотным слоем накрыл землю и деревья.

Ранее в этот же день в пресс-службе МЧС региона объявили о штормовом предупреждении и сообщили об ожидающихся обильных осадках в Сочи. «В период 9-10 часов 9 апреля и до конца суток 9 апреля, а также в течение суток 10 апреля 2025 года в средних и высоких горах города Сочи количество осадков достигнет 20-25 миллиметров — очень сильный снег», — предупредили в ведомстве. Жителей города призвали следить за целостностью воздушных линий электропередач, не стоять под ЛЭП и не подходить к оборвавшимся проводам, а при сильном ветре укрыться в подземных переходах или подъездах зданий вместо остановок, пространства около стен домов и деревьев.