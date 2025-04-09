Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: На территории Кубани объявили штормовое предупреждение на 9 и 10 апреля

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей региону опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

По данным ведомства, в среду, 9 апреля, и четверг, 10 апреля, в средних и высоких горах города Сочи ожидается очень сильный снег. В связи с этим жителей и гостей Кубани призвали соблюдать меры безопасности.

«При налипании мокрого снега будьте осторожны на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередачи», — заявили спасатели.

Ранее сообщалось, что до 11 апреля местами в Краснодарском крае (исключая Черноморское побережье на участке от Анапы до Магри и муниципальное образование город Сочи) ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы.