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12:46, 9 апреля 2025Путешествия

Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: На территории Кубани объявили штормовое предупреждение на 9 и 10 апреля
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей региону опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

По данным ведомства, в среду, 9 апреля, и четверг, 10 апреля, в средних и высоких горах города Сочи ожидается очень сильный снег. В связи с этим жителей и гостей Кубани призвали соблюдать меры безопасности.

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«При налипании мокрого снега будьте осторожны на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередачи», — заявили спасатели.

Ранее сообщалось, что до 11 апреля местами в Краснодарском крае (исключая Черноморское побережье на участке от Анапы до Магри и муниципальное образование город Сочи) ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы.

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