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08:17, 9 апреля 2025Бывший СССР

Отряд диверсантов ВСУ сдался в плен в ДНР

Отряд диверсантов 60-й ОМБр ВСУ сдался в плен в районе села Новое
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Natalia Shatokhina / news.ru / Global Look Press

Отряд диверсантов 60-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдался в плен российским войскам в районе села Новое Донецкой народной республики (ДНР). Об этом со ссылкой на источники в силовых структурах сообщает РИА Новости.

«Разведгруппа (...) диверсантов, принадлежавших 60-й отдельной мехбригаде ВСУ, сдалась в плен бойцам группировки "Запад"», — приводятся в публикации слова собеседника.

Отмечается, что отряд состоял из четырех бойцов ВСУ. Процесс сдачи украинских солдат в плен был зафиксирован на видеосъемку с воздуха.

Ранее украинский военнопленный рассказал, что операторы FPV-дронов ВСУ под Часовым Яром наносят удары по своим сослуживцам, если те пытаются сдаться в плен или покинуть позиции.

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