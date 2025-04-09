Отряд диверсантов 60-й ОМБр ВСУ сдался в плен в районе села Новое

Отряд диверсантов 60-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдался в плен российским войскам в районе села Новое Донецкой народной республики (ДНР). Об этом со ссылкой на источники в силовых структурах сообщает РИА Новости.

«Разведгруппа (...) диверсантов, принадлежавших 60-й отдельной мехбригаде ВСУ, сдалась в плен бойцам группировки "Запад"», — приводятся в публикации слова собеседника.

Отмечается, что отряд состоял из четырех бойцов ВСУ. Процесс сдачи украинских солдат в плен был зафиксирован на видеосъемку с воздуха.

Ранее украинский военнопленный рассказал, что операторы FPV-дронов ВСУ под Часовым Яром наносят удары по своим сослуживцам, если те пытаются сдаться в плен или покинуть позиции.