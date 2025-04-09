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17:29, 9 апреля 2025Ценности

Папарацци сняли Николь Кидман с кардинально новым имиджем

Папарацци сняли актрису Николь Кидман с окрашенными в рыжий цвет волосами
Екатерина Ештокина

Фото: CPR / D.Sanchez / Backgrid USA / Legion-Media

Актриса и певица Николь Кидман попала в объективы уличных фотографов с кардинально новым имиджем. Соответстствующие кадры публикует Page Six.

Папарацци сняли 57-летнюю знаменитость во время съемок сериала «У Марго проблемы с деньгами» в Лос-Анджелесе, США.

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Звезда предстала на размещенных кадрах в ярко-голубом кружевном платье, красных сетчатых колготках и высокой обуви на шнуровке. При этом звезда была запечатлена с окрашенными в рыжий цвет волосами, часть которых была собрана в два высоких хвоста.

В марте Николь Кидман прозвали в сети шмелем из-за наряда на премьере фильма. Знаменитость вышла в свет в прозрачном черно-бежевом платье в горизонтальную полоску с вшитым корсетом.

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