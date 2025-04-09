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07:30, 10 апреля 2025Наука и техника

Американцев призвали учиться ремонтировать свои смартфоны

iFixit призвала учиться ремонтировать смартфоны из-за роста цен на гаджеты
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Специалисты iFixit призвали американских потребителей учиться ремонтировать гаджеты, чтобы защититься от роста цен. Соответствующее предложение опубликовано на сайте организации.

Энтузиасты iFixit занимаются составлением инструкций для ремонта и выпуском инструментов. По их словам, с новыми американскими пошлинами и ответными ограничениями стоимость смартфонов, компьютеров и прочих гаджетов вырастет. В связи с этим они предложили потребителями осваивать навыки ремонта и учиться обслуживать свои устройства дома.

«Качественные детали и инструменты тоже подорожают. Но стоимость ремонта, скорее всего, останется значительно ниже цены нового устройства», — отметили пользу домашнего ремонта в iFixit.

Специалисты iFixit заметили, что производители гаджетов должны помочь потребителям — начать делать более ремонтопригодные устройства и предоставлять подробные инструкции. «Ремонт — это не просто хороший бизнес, он имеет решающее значение для устойчивой экономики и устойчивого будущего. Сейчас, как никогда, ремонт должен быть на первом месте», — заключили представители компании.

В начале апреля аналитик Wedbush Securities Дэн Айвс заявил, что корпорация Apple больше всех пострадала от новых пошлин администрации президента США Трампа. По словам Айвса, iPhone неизбежно будет стоить дороже 1000 долларов.

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