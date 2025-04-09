Россиянин избил лечащего зубы в кабинете стоматолога 11-летнего сына

В Петербурге мужчина избил лечащего зубы в стоматолога 11-летнего сына

В Санкт-Петербурге мужчина избил 11-летнего сына, лечащего зубы в кабинете стоматологии. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Школьник вместе с отцом пришел в поликлинику. На приеме мальчик несколько раз вскрикнул от боли. Таким поведением он разозлил отца. Россиянин ворвался в кабинет, набросился на ребенка с кулаками и начал его душить.

Оторопевший мальчик вырвался и выбежал на улицу без верхней одежды. Там учащегося встретили полицейские. Несовершеннолетний находился в шоковом состоянии, поэтому его отвезли в больницу.

Ранее житель петербургского Красного Села избил сына-восьмиклассника до сотрясения мозга. Кроме того, мужчина нанес несколько ударов дочери.

В отношении россиянина тогда составили протокол о неисполнении родительских обязанностей. Детям понадобилась помощь медиков.