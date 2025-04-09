Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:00, 9 апреля 2025Россия

Россиянин избил лечащего зубы в кабинете стоматолога 11-летнего сына

В Петербурге мужчина избил лечащего зубы в стоматолога 11-летнего сына
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге мужчина избил 11-летнего сына, лечащего зубы в кабинете стоматологии. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Школьник вместе с отцом пришел в поликлинику. На приеме мальчик несколько раз вскрикнул от боли. Таким поведением он разозлил отца. Россиянин ворвался в кабинет, набросился на ребенка с кулаками и начал его душить.

Оторопевший мальчик вырвался и выбежал на улицу без верхней одежды. Там учащегося встретили полицейские. Несовершеннолетний находился в шоковом состоянии, поэтому его отвезли в больницу.

Ранее житель петербургского Красного Села избил сына-восьмиклассника до сотрясения мозга. Кроме того, мужчина нанес несколько ударов дочери.

В отношении россиянина тогда составили протокол о неисполнении родительских обязанностей. Детям понадобилась помощь медиков.

ЖЗЛ
    Обсудить
    Последние новости

    Ефремов дал первый комментарий после освобождения из колонии

    Решение звезды 90-х отречься от дочерей объяснили

    Руководителя УФСИН российского региона арестовали на два месяца

    У россиян появился новый быстрорастущий способ заработка

    Россия вышлет двух румынских дипломатов

    Киркоров поговорил с Петросяном и бросил курить

    Задержание призывавшего совершать теракты в отношении россиян мужчины попало на видео

    Военкоры сообщили о начале штурма ВС России населенного пункта в ДНР

    На Украине закупили куриные ножки для противостояния одной угрозе

    Залысины неожиданно стали трендом у мужчин

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше