Россиянка получила рваную рану головы во время селфи на Бали

Россиянка упала на кораллы во время селфи на Бали и получила рваную рану головы

Российская туристка упала на кораллы во время селфи на индонезийском острове Бали и получила серьезные травмы. Об этом сообщает The Bali Sun.

Уточняется, что несчастный случай произошел 5 апреля на пляже Биас Тугел на востоке острова. 27-летняя соотечественница с инициалами А.А. решила встать на камень, чтобы сделать фотографию, и в этот момент была сбита большой волной, которая отбросила ее на коралловое дно.

Глава отдела по связям с общественностью местной полиции Ипту Сукадана сообщил, что в результате падения туристка получила рваную рану головы и повредила бедро. Пострадавшую отправили на лечение в больницу округа Гианьяр.

Как пишет издание, травмы, полученные в результате контакта с кораллами, обычно долго заживают и могут сопровождаться неприятными побочными эффектами. Это происходит из-за того, что в них содержатся вещества, препятствующие затягиванию ран. Поэтому даже при получении небольших царапин от кораллов на Бали туристам рекомендуется сразу обратиться за медицинской помощью.

Ранее на этом же курортном острове пара туристов сорвалась со скалы из-за неудачного селфи. Во время съемки молодые люди облокотились на перила, но те рухнули, и путешественники упали с 25-метровой высоты в ущелье.

