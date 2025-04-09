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13:02, 9 апреля 2025Путешествия

Россиянка получила рваную рану головы во время селфи на Бали

Россиянка упала на кораллы во время селфи на Бали и получила рваную рану головы
Алина Черненко

Фото: Reuters Staff / Reuters

Российская туристка упала на кораллы во время селфи на индонезийском острове Бали и получила серьезные травмы. Об этом сообщает The Bali Sun.

Уточняется, что несчастный случай произошел 5 апреля на пляже Биас Тугел на востоке острова. 27-летняя соотечественница с инициалами А.А. решила встать на камень, чтобы сделать фотографию, и в этот момент была сбита большой волной, которая отбросила ее на коралловое дно.

Глава отдела по связям с общественностью местной полиции Ипту Сукадана сообщил, что в результате падения туристка получила рваную рану головы и повредила бедро. Пострадавшую отправили на лечение в больницу округа Гианьяр.

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Как пишет издание, травмы, полученные в результате контакта с кораллами, обычно долго заживают и могут сопровождаться неприятными побочными эффектами. Это происходит из-за того, что в них содержатся вещества, препятствующие затягиванию ран. Поэтому даже при получении небольших царапин от кораллов на Бали туристам рекомендуется сразу обратиться за медицинской помощью.

Ранее на этом же курортном острове пара туристов сорвалась со скалы из-за неудачного селфи. Во время съемки молодые люди облокотились на перила, но те рухнули, и путешественники упали с 25-метровой высоты в ущелье.

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