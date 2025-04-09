Российский боец Баженов ликвидировал более 100 солдат ВСУ в Херсонской области

Российский боец Антон Баженов ликвидировал более 100 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Об этом его сослуживцы рассказали RT.

Утверждается, что это произошло в ходе боев за Великую Александровку весной 2022 года. «Тогда Антон с 13 марта по 5 апреля в составе расчёта выполнил более 60 огневых задач, эффективно наводил огонь орудия», — указано в сообщении.

Баженов погиб в августе 2024 года в деревне Русская Конопелька Суджанского района Курской области после сброса с дрона. Боец посмертно награжден орденом Мужества.

Ранее в зоне спецоперации (СВО) ликвидировали чемпиона Украины по скалолазанию Тараса Цушко. Цушко был известен тем, что покорил практически все высоты на Кавказе и являлся большим поклонником города Сочи.