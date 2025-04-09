Российский разведчик с перебитыми ногами покинул госпиталь после одного известия с фронта

В госпитале разведчик из ХМАО с перебитыми ногами узнал о смерти брата на СВО

Разведчик из Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) с перебитыми ногами покинул госпиталь после одного известия с фронта — будучи в больнице он узнал о смерти брата в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, пишет «Максун».

По данным издания, два брата отправились на СВО в июне 2023 года, подписав контракт с Минобороны. Во время очередного боевого задания группа российского разведчика попала в огневой мешок Вооруженных сил Украины (ВСУ) — одного из братьев контузило, ему также перебило обе ноги.

«Обстрел шел с трех сторон. Была кромешная тьма. Свист пуль, разрывы снарядов. Контузия. Сначала был шок от боли. Но перетерпел. С перебитыми ногами двигался по направлению к нашим. А это несколько километров пути. Нас еще и "птички" с неба добивали. Молился, конечно. И ощущение Бога оказалось для меня очень явственным», — рассказал раненый военнослужащий.

В итоге бойца эвакуировали из зоны боевых действий и отправили в госпиталь. Выяснилось, что в сухожилие ему прилетело три осколка, достать один из которых хирурги не могли без серьезного вреда для здоровья — поскольку нога совсем не гнулась, военнослужащему пришлось ходить с тростью.

Пока боец находился в Ростовском госпитале, с фронта ему сообщили, что его брат получил не совместимое с жизнью ранение. Узнав об этом, россиянин, не долечившись, сразу же выписался из больницы. Мужчина уехал, чтобы захоронить брата.

После этого известия мужчина снова захотел вернуться на СВО. Однако с его травмой, которая не позволяла быстро передвигаться, ему предложили переучиться на инженера-сапера БПЛА. Он переучился, но в итоге военно-врачебная комиссия не допустила до службы.

Ранее жительница Башкирии ушла на СВО, чтобы отомстить за брата-прапорщика. Россиянка рассказала, что уже в зоне боевых действий ее жажда мести стала угасать.