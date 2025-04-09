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18:26, 9 апреля 2025Силовые структуры

Суд частично удовлетворил иски потерпевших по делу бывшего совладельца «Азбуки вкуса»

Суд удовлетворил иски по делу совладельца «Азбуки вкуса» Якубовского на $53 млн
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Пресненский районный суд Москвы частично удовлетворил иски потерпевшей стороны по делу бывшего совладельца сетей «Азбука вкуса» и «Кофе Хауз» Кирилла Якубовского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента из зала суда.

С него и двух других фигурантов будет солидарно взыскано 53 миллиона долларов США из 117,9 миллиона. Оставшиеся иски потерпевшие смогут заявить уже в рамках гражданского судопроизводства.

Ранее суд приговорил Якубовского к восьми годам лишения свободы. Его признали виновным по части 4 статьи 159 («Мошенничество группой лиц в особо крупном размере») УК РФ.

Как установил суд, Якубовский вместе с двумя другими фигурантами — экс-главой Petropavlovsk Павлом Масловским и бывшим гендиректором «Ппфин холдинг» Светланой Безруковой — похитили более 126 миллионов долларов у нескольких зарубежных компаний.

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