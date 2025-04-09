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12:56, 9 апреля 2025Бывший СССР

Ситуация с украинскими беженцами обеспокоила депутата Верховной Рады

Депутат Рады Южанина: более половины украинских беженцев не вернутся на родину
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Более половины украинских беженцев не вернутся на родину. Об этом заявила депутат Верховной Рады Нина Южанина в эфире «Утро.LIVE».

«Мне кажется, более чем для 50 процентов граждан решение принято. Потому что ситуация с безопасностью сейчас подвешена», — заявила парламентарий.

Южанина отметила, что в государственных институциях Украины царят хаос и неопределенность. Большое влияние на решение граждан остаться за рубежом, по ее словам, оказывает ощущение защищенности в тех странах, в которых они проживают.

Ранее министр национального единства Украины Алексей Чернышов оценил возможность возвращения украинцев из-за рубежа. Он заявил, что до трети украинских беженцев навсегда останутся за границей.

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