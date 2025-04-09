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19:07, 9 апреля 2025Мир

В Сербии назвали единственного союзника

Вулин: Россия является единственным историческим союзником Сербии
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Vyacheslav Prokofyev / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Россия является единственным прочным историческим союзником для Сербии, а не страны Запада. Об этом заявил вице-премьер балканского государства Александр Вулин, передает ТАСС.

«Наш единственный прочный исторический союзник — Россия», — отметил политик.

Ранее Вулин заявил, что Сербия не станет воевать с Россией даже ради вступления в Европейский союз (ЕС). Он выразил сожаление из-за того, что Белград пытаются склонить к введению антироссийских санкций. Вулин также обвинил европейских политиков в нарушении Минских соглашений, что, по его словам, и привело к нынешнему конфликту России с Украиной.

При этом ТАСС со ссылкой на источники сообщал, что Евросоюз потребовал от Сербии убрать Вулина из нового правительства. Причиной тому называется поддержка России и критика стран Запада.

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