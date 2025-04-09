Военный раскрыл подробности о пропавшей в Белгородской области бригаде ВСУ

Полковник Матвийчук: 141-я бригада ВСУ не в первый раз попадает в неприятности

Пропавшая в Белгородской области 141-я бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже не в первый раз попадает в неприятности, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Он допустил, что сейчас с военными может быть потеряна связь.

«С 141-й бригадой постоянно что-то случается. В 2023 году, например, у них подорвалась почти вся техника на минных полях. В Курской области они понесли огромные потери. То, что теперь бригаду перебросили в Белгородскую область, указывает на то, что ВСУ находятся в крайне тяжелом положении, испытывают огромную потребность в боеспособных частях», — считает Матвийчук.

Он уточнил, что пропажа без вести не обязательно указывает на гибель всех военнослужащих бригады. По мнению полковника, с ней просто могла быть потеряна связь.

«Бригада — это пять тысяч человек, вряд ли они погибли. Скорее всего, было нанесено поражение узлам связи, которые обеспечивали контакты с бригадой. Так что что-то случилось, но детали не ясны. В любом случае, 141-я бригада подтверждает укоренившееся за ней звание неудачника», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее стало известно, что 141-я бригада ВСУ пропала без вести в Белгородской области. В этом обвинили политическое руководство Украины.