Выставку редких «космических» открыток представят в российском городе

В Челябинске откроют выставку раритетных открыток с портретами Юрия Гагарина

В Челябинске откроют выставку раритетных открыток с портретами первых покорителей космоса Юрия Гагарина и Валентины Терешковой. Соответствующую информацию публикует портал «Хорошие новости».

Музей почтовой связи упомянутого города ко Дню космонавтики представит коллекцию редких почтовых карточек, которые расскажут об истории освоения космического пространства.

«Космонавты и достижения в области космоса были популярной темой советских открыток. Эти карточки, выпускавшиеся миллионными тиражами, служили не только средством коммуникации, но и важным инструментом массовой информации», — рассказал директор регионального управления «Почты России» Константин Болдырев.

Посетители также смогут увидеть тематические подборки газет за период 1961–2011 годов и особый подарок от современного космонавта Дмитрия Петелина. Так, специалист перед стартом экспедиции в сентябре 2022 года передал музею конверт с фотографией экипажа, их автографами, а также открытку и эмблему пилотируемого корабля.

Ранее в апреле сообщалось, что на российском храме на Пасху впервые появятся проекции икон. Ключарь православного храма протоиерей Владимир Острожинский рассказал, что они готовят анимированный видеоряд, который будет транслироваться на стенах здания.