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06:00, 10 апреля 2025Экономика

В продаже появилась вилла секс-символа 70-х

Mansion Global: За поместье актрисы Ракель Уэлч в Бель-Эйр просят $3,1 млн
Виктория Клабукова

Фото: Mondadori Portfolio / Globallookpress.com

В продаже появился лос-анджелесский особняк актрисы Ракель Уэлч. Во сколько оценили поместье американской кинодивы, выяснил Mansion Global.

Бывший дом секс-символа 70-х располагается в районе Бель-Эйр и выставлен на продажу за 3,1 миллиона долларов (266,9 миллиона рублей). Уэлч проживала в нем с 2009 года, тогда он обошелся знаменитости в 2,5 миллиона долларов. Нынешним его владельцем числится британский кинопродюсер Джастин Хайн.

Вилла звезды киноленты «Миллион лет до нашей эры» построена в 1998-м и выдержана в средиземноморском стиле. На 480 квадратных метрах разместились пять спален и шесть ванных. Заходя в дом, гость попадает в фойе с величественными колоннами, откуда следует в гостиную с камином и французскими дверями. Главная спальня расположена на верхнем этаже и может похвастаться декоративным камином и выходом на крытую террасу. Также в усадьбе оборудованы кухня с обеденной зоной, кабинет и семейная комната — из нее также можно выйти на террасу с решетчатым навесом. Во внутреннем дворе имеется собственный бассейн.

В 2020 году стало известно о продаже особняка французской предводительницы секс-революции. За четырехэтажный замок XIII века Брижит Бардо в Каннах просили 6,49 миллиона долларов.

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