На смартфонах Xiaomi появилась ОС Android 16

Для смартфонов Xiaomi впервые вышла бета-версия Android 16

Корпорация Xiaomi впервые открыла доступ к бета-версии операционной системы (ОС) для пользователей фирменных смартфонов. На это обратило внимание издание GSM Arena.

Журналисты заметили, что ОС Android 16 Developer Preview стала доступна для избранных смартфонов Xiaomi. В настоящий момент установить бета-версию системы можно только на Xiaomi 15 и Xiaomi 14T Pro. Флагман Xiaomi 15 вышел в октябре 2024 года и на старте продаж был доступен с предустановленной Android 15 — таким образом, это его второе крупное обновление. Вышедший в сентябре 2024 года Xiaomi 14T Pro изначально был доступен с Android 14.

Также оказалось, что бета-версия Android 16 будет доступна на устройствах, основанных на двух разных популярных платформах — Qualcomm (Snapdragon 8 Elite) и MediaTek (Dimensity 9300+). Для установки тестовой версии ОС нужно обновить смартфон до последней версии операционной системы, а затем скачать образ ОС из канала Android Beta от Xiaomi.

По словам авторов издания, в бета-версии Android 16 могут встречаться ошибки. В Xiaomi предложили пользователям сообщать о них. В заключение журналисты медиа подчеркнули, что Xiaomi стала одним из первых брендов, устройства которого начали получать Android 16. Официальный анонс ОС состоится в мае.

Ранее стало известно, что смартфоны Samsung должны получить новую версию ОС Android раньше намеченного. Источники издания SamMobile рассказали, что Android 16 появится на фирменных телефонах в августе 2025 года.