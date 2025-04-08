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02:01, 8 апреля 2025Наука и техника

Раскрыты сроки выхода Android 16 на смартфонах Samsung

SamMobile: ОС Android 16 появится на смартфонах Samsung в августе 2025 года
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Hollie Adams / Reuters

Смартфоны Samsung должны получить новую версию операционной системы (ОС) Android раньше намеченного. Об этом сообщает издание SamMobile.

Журналисты напомнили, что Samsung провалилась со сроками выхода Android 15 на своих смартфонах — новую ОС начали выпускать для смартфонов бренда только 7 апреля 2025 года, хотя изначально она должна была выйти в конце 2024-го. Источники SamMobile рассказали, что Android 16 будет доступна для ряда гаджетов Samsung уже в августе 2025-го.

Инсайдеры сообщили, что инженеры Samsung уже начали тестировать Android 16. Первыми новую ОС должны получить складные Galaxy Z Flip 7 и Galaxy Z Fold 7, которые выйдут в конце лета. В материале говорится, что ОС появится в телефонах корейского бренда всего через несколько дней или недель после выпуска стабильной версии Android 16.

Новая версия Android появится вместе с оболочкой One UI 8.0. Публичный анонс Android 16 ожидается на мероприятии Google I/O, которое в этом году намечено на 20 мая. Скорее всего, в июне-июле Samsung представит несколько бета-версий Android 16 с One UI 8.0.

В начале апреля стало известно, что Samsung запатентовала дизайн смартфона, который можно сложить вчетверо. Подобная конструкция позволяет менять размеры экрана гаджета от большого к компактному.

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