Загадочное существо растерзало двух овец и откусило голову ягненку

NTK: В Великобритании девушка нашла растерзанных загадочным существом овец

В Великобритании загадочное существо растерзало двух овец и ягненка в поле около фермы. Об этом пишет Need To Know (NTK).

Останки животных нашла 21-летняя работница фермы Алисия Уайт из валлийского города Кармартен. Туши овец были обглоданы до костей, а у ягненка была откушена голова. «Я нашла их за нашим домом. Ничего подобного раньше не видела. Кажется, это могла сделать большая кошка», — сказала девушка в интервью изданию.

Уайт отметила, что уже слышала истории, что в Южном Уэльсе видели крупных диких кошек. Она также сказала, что верит в существование больших кошачьих в Британии. Легенды о таких зверях бытуют в Дартмуре, куда она часто ходила в походы. «Там такие пространства, что большим кошкам точно есть где спрятаться», — заявила британка.

Хотя существование крупных кошек в дикой природе Великобритании официально не подтверждено, множество жителей разных графств сообщали, что видели аномально крупных представителей кошачьих, и даже снимали их на видео.

Профессор из Уорикского университета Робин Аллаби заявил, что раскрыл тайну больших диких кошек, которых, по мнению ученых, в Великобритании нет. Биолог провел ДНК-тест останков овцы, найденных в 2023 году, и нашел на них биологический материал крупной кошки из рода пантер.

Ранее в Великобритании житель графства Бакингемшир показал видео с загадочной огромной кошкой. Животное, похожее на пантеру, забралось в мусорный контейнер перед домом британца.