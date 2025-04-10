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07:00, 10 апреля 2025Ценности

59-летняя Брук Шилдс восхитила фанатов фигурой в бикини

Мария Винар

Фото: @brookeshields

Американская актриса Брук Шилдс показала фото с отдыха на Багамах и восхитила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах 59-летняя звезда «Голубой лагуны» запечатлена загорающей на пляже. На ней белое бикини, которое состоит их бюстгальтера с глубоким декольте и подчеркивающих ее фигуру плавок. Образ знаменитости дополняют прическа с распущенными локонами и золотые браслеты.

Поклонники оценили фотосессию актрисы в комментариях под постом. «Отлично выглядишь», «Потрясающая», «Совершенная красота», «Великолепная», «Самая красивая женщина. Постеры с твоим изображением висели на стенах в моей комнате», — высказывались они.

В январе Брук Шилдс высказалась о старении фразой «заслужила все, что есть у меня на лице».

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