Экс-разведчик США Риттер: Россия всегда готова к переговорам

Россия всегда готова к переговорам, поэтому усиление европейской армии из-за мнимой угрозы со стороны Москвы бессмысленно. Такое мнение высказал бывший американский разведчик Скотт Риттер на своем YouTube-канале.

«От России нет никакой угрозы, которую нельзя было бы решить через переговоры, Европа просто тратит деньги на ветер», — отметил он.

Риттер также считает, что создание европейской армии может сработать только в длительной перспективе, в качестве элемента большой программы. По мнению аналитика, у Европы могут быть и другие цели для создания полноценной армии.

Ранее в Кремле заявили, что президент России Владимир Путин открыт к мирным переговорам по Украине. Политик продолжает рассматривать возможность урегулирования конфликта политическими и дипломатическими методами.

Сам же Путин ранее заявлял, что Москва не была инициатором начала боевых действий на Украине. По его словам, они начались вследствие госпереворота в республике в 2014 году, который поддержали западные страны.