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15:45, 10 апреля 2025Россия

Боец «Ахмата» показал видео из разрушенного интерната в Судже с трупами под завалами

Боец «Ахмата» Салимсултанов показал видео из интерната в Судже с трупами
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Курский имам и боец чеченского батальона «Ахмат» Иса Салимсултанов показал видео из разрушенной школы-интерната в Судже Курской области. Соответствующими кадрами он поделился в Telegram-канале.

На представленном видеоролике имам бродит по разрушенному зданию и демонстрирует, что на территории под завалами находятся два трупа. Один из них в момент удара сидел на стуле. «Кто он — выяснить будет сложно, но труп гражданский», — комментирует видео за кадром чеченский боец.

Когда именно были сняты эти видеоролики, имам раскрывать не стал.

Через некоторое время Салимсултанов опубликовал еще одно видео, на котором идет по улице с другими военными и подчеркивает: «Сегодня вот гуляем, работаем по Судже».

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по зданию школы-интерната в Судже 1 февраля. В здании могли находиться местные жители, оказавшиеся в плену у украинской стороны после вторжения в российский регион.

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