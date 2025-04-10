Сбежавшего из воинской части бойца ВСУ задержали с наркотиками на миллион гривен

ГБР: Боец ВСУ оставил место службы для сбыта наркотиков на миллион гривен

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины задержали бойца Вооруженных сил республики (ВСУ), самовольно оставившего место службы в Днепропетровской области для сбыта наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Работники ГБР перехватили сбежавшего из воинской части военнослужащего 9 апреля в городе Владимир Волынской области. В ходе обыска при нем обнаружили один килограмм наркотиков стоимостью около одного миллиона гривен (порядка двух миллионов рублей. — прим. «Ленты.ру»). Он планировал сбывать запрещенные вещества с двумя подельниками.

Задержанному грозит до 12 лет лишения свободы по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Он подозревается в незаконном обороте наркотиков и самовольном оставлении воинской части.

Ранее пенсионерка из Суджи сообщила о домогательствах со стороны бойца ВСУ. Она заявила, что мужчина был под действием психотропных веществ.

