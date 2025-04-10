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09:13, 10 апреля 2025Из жизни

Девушка обвинила «жуткого» соседа в изнасиловании и попала в тюрьму на два года

NYPost: В США девушка ложно обвинила соседа в похищении и попала в тюрьму
Никита Савин
Никита Савин
Anjela Borisova Urumova

Anjela Borisova Urumova. Фото: Bucks County Correctional Facility

В США вынесли приговор жительнице штата Пенсильвания, которая обвинила соседа в похищении и изнасиловании, потому что решила, что он «жуткий». Об этом пишет New York Post (NYPost).

20-летнюю Анжелу Борисову-Урумову приговорили к сроку до двух лет тюрьмы за ложные обвинения, выдвинутые в апреле 2024 года против 41-летнего Дэниела Пирсона. Изначально девушка сообщила полиции, что он напал на нее около супермаркета в округе Бакс. По словам Борисовой-Урумовой, Пирсон стянул с нее брюки, ударил по лицу, поднял и потащил к своему пикапу. Она якобы кричала и отбивалась, и мужчина в итоге отпустил ее.

В итоге Пирсон попал в тюрьму на месяц. Следователи быстро нашли в показаниях девушки множество противоречий, а после проверки ее телефона и записей камер видеонаблюдения окончательно пришли к выводу, что она врет. 20 мая 2024-го мужчина подал против нее иск.

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В январе Борисова-Урумова призналась, что выдумала историю с похищением и попыткой изнасилования. Она заявила, что специально выбрала Пирсона для ложного обвинения, потому что видела, «как он ездит по району на своем синем пикапе, и решила, что он жуткий». Изначально Борисовой-Урумовой грозило до 17 лет тюрьмы по семи обвинениям, включая ложный донос и подделку улик.

1 апреля окружной суд постановил, что она проведет в тюрьме до двух лет. Борисовой-Урумовой запретили общаться с пострадавшим и обязали выплатить ему компенсацию в размере 3,6 тысячи долларов (310 тысяч рублей). Кроме того, американку обязали пройти психиатрическую экспертизу. Пирсон и его жена отказались комментировать приговор.

Ранее сообщалось, что в США невинно осужденному заплатят семь миллионов долларов за 48 лет в тюрьме. Оправданный 71-летний мужчина обвинил расследовавших его дело детективов в подлоге.

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