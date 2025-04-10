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12:47, 10 апреля 2025Наука и техника

Диетическая еда обернулась риском для здоровья

PLOS Medicine: Пищевые добавки, такие как аспартам, увеличивают риск диабета
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Регулярное потребление некоторых пищевых добавок может быть связано с повышенным риском диабета 2 типа. К такому выводу пришли исследователи Сорбонны на основе данных 108  643 человек. Результаты опубликованы в журнале PLOS Medicine.

В течение восьми лет участники сообщали о составе своего рациона, включая употребление продуктов с пищевыми добавками, которые часто встречаются в ультраобработанных продуктах — таких, как диетические напитки, десерты, снеки и готовые блюда.

Анализ показал: у тех, кто чаще всего употреблял определенные пищевые добавки, риск развития диабета был выше на 8–13 процентов. Речь идет прежде всего о подсластителях (аспартам, сукралоза, ацесульфам-K), а также консервантах, красителях и эмульгаторах, используемых для улучшения вкуса, внешнего вида и срока хранения продуктов.

Один из примеров — напитки вроде «Кока-колы зеро», в которых нет сахара, но используются искусственные подсластители. Хотя они кажутся безвредной альтернативой, исследование указывает на возможную связь между их регулярным потреблением и нарушением обмена веществ.

Ученые подчеркивают: речь идет о совокупном эффекте частого употребления ультраобработанных продуктов. Хотя полученные данные еще не подтверждают прямую причинно-следственную связь, они усиливают обеспокоенность по поводу последствий регулярного потребления пищевых добавок.

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