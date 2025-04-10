Раскрыта роль главы РФПИ в обмене заключенными с США

CNN: Дмитриев сыграл важную роль в обмене заключенными с США

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сыграл важную роль в состоявшемся обмене заключенными между Россией и США. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Хотя переговоры об обмене заключенными велись уже некоторое время, реальные очертания они приобрели на прошлой неделе, когда Вашингтон посетил один из ближайших советников президента России Владимира Путина Кирилл Дмитриев», — говорится в сообщении.

По утверждению телеканала, важность роли Дмитриева в организации обмена ему также подтвердил российский источник, близкий к переговорам.

Обмен заключенными между двумя странами состоялся 10 апреля в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Российская сторона выдала Ксению Карелину, гражданку США и России, приговоренную в прошлом году к 12 годам колонии строгого режима по обвинению в финансировании Вооруженных сил Украины. Американская сторона, в свою очередь, выдала гражданина России и Германии Артура Петрова, обвиненного в контрабанде.

Параллельно с состоявшимся обменом в Стамбуле прошел второй раунд переговоров делегаций России и США.

