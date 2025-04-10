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10:13, 10 апреля 2025Мир

Каллас пожаловалась на пренебрежение США к ЕС

Каллас: США не очень высокого мнения о ЕС как о политическом институте
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Кая Каллас

Кая Каллас. Фото: Nir Elias / Reuters

США не очень высокого мнения о Европейском союзе (ЕС) как о политическом институте. Такое мнение выразила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в интервью телерадиокомпании ERR.

«Если взглянуть на уровень ЕС, даже у лидеров сообщества не было никаких встреч с американскими представителями на высоком уровне, именно потому, что Америка не очень высоко ценит ЕС как институт», — пожаловалась глава евродипломатии.

Таким образом Каллас ответила на вопрос журналиста о том, почему ее февральская встреча с госсекретарем США Марко Рубио была отменена. Она также добавила, что «неоднократно встречалась и общалась с ним по телефону».

26 февраля стало известно, что встречу Каллас с Рубио отменили в последний момент из-за «проблем с графиком». Отмечается, что евродипломат прилетела в Вашингтон, рассчитывая встретиться с госсекретарем для обсуждения плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, который был раскритикован европейскими лидерами за якобы «односторонний характер инициативы».

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