Клава Кока станцевала перед камерой в мини-юбке и прозрачном топе

Российская певица Клавдия Высокова, выступающая под псевдонимом Клава Кока, станцевала перед камерой в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 8,3 миллиона подписчиков.

28-летняя знаменитость снялась среди установленных в круг вентиляторов в черном прозрачном топе и блестящей красной мини-юбке с пайетками. Также она надела кожаную куртку, сапоги до колена со шнуровкой и чокер в виде ремня.

В свою очередь, в подписи артистка сообщила о грядущем релизе трека «Самолет».

Ранее в апреле рэперша Инстасамка в прозрачных колготках показала ягодицы крупным планом.