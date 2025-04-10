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16:35, 10 апреля 2025Мир

Комиссар ЕС предложила Украине вместе варить борщ

Комиссар ЕС Кос о будущем отношений с Украиной: Давайте варить борщ вместе
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: KamranAydinov / freepik

Комиссар Европейского союза (ЕС) по вопросам расширения блока Марта Кос описала будущее отношений с Украиной фразой на украинском, которая означает «варить борщ вместе». Об этом она заявила в ходе выступления на открытии бизнес-саммита ЕС-Украина.

«Это не просто приготовление блюда. Это значит, что вы вместе терпеливо и с доверием решаете сложную задачу», — объяснила она.

По ее словам, у каждого свой любимый способ приготовления борща, однако нужно прислушиваться друг к другу, подстраиваться и найти рецепт, который подойдет всем.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что страны европейского объединения и НАТО в формате «коалиции желающих» изучают разные форматы отправки войск на Украину после заключения перемирия.

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