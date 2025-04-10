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10:52, 10 апреля 2025Из жизни

Меган Маркл рассказала о пугающем диагнозе

Меган Маркл призналась, что ей диагностировали серьезное осложнение после родов
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Nathalia Angarita / Reuters

Меган Маркл, герцогиня Сассекская, рассказала слушателям подкаста о пугающем диагнозе, который ей поставили после родов. Об этом пишет CNN.

В первом выпуске своего нового подкаста «Исповедь предпринимательницы» Меган Маркл говорила с подругой Уитни Вулф Херд, основательницей приложения для знакомств Bumble. Среди прочего они обсудили рождение детей. Во время этого разговора Маркл призналась, что, как и Херд, пережила опыт опасного осложнения после беременности — ей диагностировали послеродовую преэклампсию после вторых родов.

Герцогиня Сассекская назвала этот диагноз «редким и страшным», потому что он несет риски для жизни роженицы. При этом послеродовая преэклампсия может развиться в любой момент на протяжении шести недель после родов.

Преэклампсия — патологическое состояние, влияющее на артериальное давление, которое возникает у 5-8 процентов беременных. Симптомы послеродовой преэклампсии чаще всего развиваются в первые 48 часов после родов. Они включают сильную головную боль, нарушения зрения, отеки рук, ног или лица, затрудненное дыхание, боль в животе, тошноту и рвоту. Преэклампсия ведет к судорогам, после которых может последовать смерть. Это состояние требует обязательного лечения под надзором медиков.

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Ранее сообщалось, что Меган Маркл решила разбогатеть, потому что узнала, что принц Гарри далеко не так богат, как она ожидала. За последнее время Меган Маркл, герцогиня Сассекская, создала и анонсировала несколько новых личных бизнес-проектов. Среди них нашумевшее кулинарное шоу на Netflix «С любовью, Меган», подкаст «Признания предпринимательницы», а также собственный бренд продуктов As Ever.

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