Меган Маркл рассказала о пугающем диагнозе

Меган Маркл призналась, что ей диагностировали серьезное осложнение после родов

Меган Маркл, герцогиня Сассекская, рассказала слушателям подкаста о пугающем диагнозе, который ей поставили после родов. Об этом пишет CNN.

В первом выпуске своего нового подкаста «Исповедь предпринимательницы» Меган Маркл говорила с подругой Уитни Вулф Херд, основательницей приложения для знакомств Bumble. Среди прочего они обсудили рождение детей. Во время этого разговора Маркл призналась, что, как и Херд, пережила опыт опасного осложнения после беременности — ей диагностировали послеродовую преэклампсию после вторых родов.

Герцогиня Сассекская назвала этот диагноз «редким и страшным», потому что он несет риски для жизни роженицы. При этом послеродовая преэклампсия может развиться в любой момент на протяжении шести недель после родов.

Преэклампсия — патологическое состояние, влияющее на артериальное давление, которое возникает у 5-8 процентов беременных. Симптомы послеродовой преэклампсии чаще всего развиваются в первые 48 часов после родов. Они включают сильную головную боль, нарушения зрения, отеки рук, ног или лица, затрудненное дыхание, боль в животе, тошноту и рвоту. Преэклампсия ведет к судорогам, после которых может последовать смерть. Это состояние требует обязательного лечения под надзором медиков.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл решила разбогатеть, потому что узнала, что принц Гарри далеко не так богат, как она ожидала. За последнее время Меган Маркл, герцогиня Сассекская, создала и анонсировала несколько новых личных бизнес-проектов. Среди них нашумевшее кулинарное шоу на Netflix «С любовью, Меган», подкаст «Признания предпринимательницы», а также собственный бренд продуктов As Ever.