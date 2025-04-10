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18:30, 10 апреля 2025Интернет и СМИ

На Западе объяснили нежелание Зеленского заключать мир

Журналист Боуз: Зеленский не желает мира, чтобы не пришлось проводить выборы
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский не желает заключать мир с Россией, чтобы ему не пришлось проводить выборы. Такое мнение в соцсети X выразил журналист Чей Боуз.

Он обратил внимание на то, что глава офиса Зеленского Андрей Ермак опроверг информацию о проведении президентских выборов на Украине летом, указав, что они состоятся только после завершения конфликта.

«Теперь вы знаете, почему Зеленского и его элиту не так уж беспокоит проигрыш в конфликте. Нет мира — нет выборов», — сделал вывод западный журналист.

Ранее также Ермак назвал чушью данные о подготовке Киева к выборам. По его словам, пока продолжаются боевые действия, планировать выборы невозможно.

О том, что на Украине могут провести выборы президента текущим летом, заявил журнал The Economist со ссылкой на источники. По данным издания, это может состояться в июле.

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