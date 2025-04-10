На Западе призвали Трампа к решительным действиям на Украине

Профессор Малинен: Трампу пора сменить руководство Украины

Администрация президента США Дональда Трампа должна пересмотреть курс в отношении Украины и рассмотреть возможность смены украинского руководства. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети X.

«Президенту Трампу пора сменить руководство Украины, чтобы мы могли прийти к миру», — написал он.

Помимо американского лидера, Малинен также обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону и премьер-министру Великобритании Киру Стармеру.

Ранее профессор Хельсинкского университета призвал Трампа надавить на украинского президента Владимира Зеленского, чтобы тот ушел с поста главы государства для достижения мирного урегулирования конфликта на Украине.

