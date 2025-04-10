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14:03, 10 апреля 2025Экономика

В России национализировали пять алкогольных компаний

ФССП России сообщила о национализации пяти принадлежащих украинцам алкокомпаний
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Приставы обратили в доход государства акции и 100-процентные доли пяти алкогольных компаний. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Речь идет об активах двух украинских предпринимателей и управляющего их активами, которых Великоустюгский районный суд Вологодской области признал экстремистами.

Под национализацию попали ООО «Национальные алкогольные традиции», ООО «Бизнес Групп», ООО «Южные алкогольные традиции» и ООО «Алкогольные традиции Крыма». Также изъято порядка 60 тысяч акций Великоустюгского ликеро-водочного завода.

Поводом для судебного решения стало обвинение в финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее стало известно, что основные слушания по иску Генпрокуратуры России о взыскании в доход государства ООО «ДМЕ Холдинг», которое с 2024 года владеет активами аэропорта Домодедово, состоятся 14 мая. Слушания вопреки воле ответчика пройдут в закрытом режиме.

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