Назван малоизвестный симптом рака кишечника

Хирург Скотт: Ложные позывы в туалет могут указывать на рак кишечника

Желание сходить в туалет, которое не проходит после испражнения, может быть симптомом колоректального рака. Об этом малоизвестном признаке болезни рассказал хирург Аласдер Скотт в беседе с Daily Mail.

Врач отметил, что ложные позывы в туалет называются тенезмами. При их наличии следует проконсультироваться со специалистом, призвал доктор. По его словам, это особенно актуально для людей старше 55 лет. При этом он добавил, что статистика последних лет показывает, что количество случаев колоректального рака растет и среди людей более младшего возраста.

Другим частым симптомом рака Скотт назвал изменение консистенции стула. Хирург уточнил, что в большинстве случаев при раке кишечника стул становится более жидким и частым, но запор тоже не исключен. Кроме того, он добавил, на развитие заболевания может указывать наличие слизи и крови в стуле. «На самом деле кровотечение из заднего прохода встречается не так часто. В большинстве случаев оно происходит не из-за рака. При этом только половина пациентов с колоректальным раком испытывали этот симптом», — рассказал Скотт.

Хирург добавил, что зачастую рак кишечника долго протекает бессимптомно. Поэтому, чтобы выявить его на ранней стадии, он призвал обращать внимание на любые изменения в работе кишечника, а также проходить скрининг после 40 лет.

Ранее гинеколог, хирург Сабина Ханмирзоева предупредила женщин после 40 лет о риске некоторых заболеваний. Она призвала в этом возрасте начинать ежегодно проходить маммографию и сдавать мазок на цитологию.