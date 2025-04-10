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12:33, 10 апреля 2025Экономика

Названо ключевое условие возвращения иностранных компаний в Россию

Минфин: Возвращение иностранных компаний должно происходить на рыночных условиях
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Возвращение иностранных компаний в Россию должно происходить на рыночных условий, этот критерий является базовым. Об этом заявил глава департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев, его слова приводит ТАСС.

Компаниям, которые покинули российский рынок после начала боевых действий на Украине, при возвращении не должно предоставляться значительных привилегий. Остальные критерии будут вводиться с учетом отраслевой специфики, уточнил Яковлев.

Конечный список условий возвращения иностранных компаний продолжает формироваться, добавил он. «Возврат должен происходить на рыночных условиях при предъявлении дополнительных критериев с учетом отраслевой специфики», — заключил глава департамента ведомства.

Президент России Владимир Путин поручил правительству и профильным министерствам разработать механизм возвращения иностранных компаний в начале второй половины марта. Он подчеркнул, что продавшие свой бизнес в РФ с большой скидкой западные фирмы не должны иметь возможность выкупить обратно активы по той же стоимости. Процедура согласования возвращения брендов должна носить максимально прозрачный характер. При этом к компаниям, сохранившим рабочие места в РФ, следует относиться с уважением, заключил глава государства.

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