Одна категория россиян сможет бесплатно посещать музеи в любые дни

Мишустин: Многодетные семьи смогут бесплатно посещать музеи в любые дни

В России многодетные семьи смогут бесплатно посещать музеи, парки и выставки в любые дни, когда они открыты. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин во время заседания кабинета министров. Его слова приводит ТАСС.

Председатель правительства обратил внимание, что некоторые учреждения допускают бесплатные визиты только в специально отведенные для этого дни. При этом их может быть всего два в месяц. В результате семьи вынуждены подстраиваться под этот график.

«Правительство утвердило правила для таких организаций, которые находятся в ведении федеральных государственных органов. Теперь многодетные семьи смогут попасть в них бесплатно в любое удобное время, когда учреждения открыты», — сообщил Мишустин.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил бесплатно давать многодетным семьям дома вместо квартир. Он уточнил, что при распределении жилья этой категории россиян нужно учитывать не только численность семьи, но и ее статус, а также время проживания в стране.