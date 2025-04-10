Госдеп назвал первоочередной задачей в переговорах с РФ прекращение огня

Госдеп: Первоочередной задачей в переговорах с Россией является прекращение огня

Первоочередной задачей в переговорах с Россией является достижение договоренности о прекращении огня на Украине. Об этом заявила официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс, пишет РИА Новости.

Она назвала это главным пунктом соглашения. «Президент [США Дональд Трамп] ясно дал понять, что на повестке переговоров с Россией есть только один пункт — прекращение огня», — подчеркнула она.

Как указала Брюс, дальнейшая динамика в решении кризиса зависит от прекращения огня.

Ранее в Вашингтоне заявили, что Россия, США и Украина приближаются к договоренностям.