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22:27, 10 апреля 2025Мир

Госдеп назвал первоочередной задачей в переговорах с РФ прекращение огня

Госдеп: Первоочередной задачей в переговорах с Россией является прекращение огня
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sergey Elagin / Global Look Press

Первоочередной задачей в переговорах с Россией является достижение договоренности о прекращении огня на Украине. Об этом заявила официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс, пишет РИА Новости.

Она назвала это главным пунктом соглашения. «Президент [США Дональд Трамп] ясно дал понять, что на повестке переговоров с Россией есть только один пункт — прекращение огня», — подчеркнула она.

Как указала Брюс, дальнейшая динамика в решении кризиса зависит от прекращения огня.

Ранее в Вашингтоне заявили, что Россия, США и Украина приближаются к договоренностям.

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