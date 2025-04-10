Перевозившая ребенка машина реанимации вылетела на газон после ДТП в российском городе

В Приозерске перевозившая ребенка машина реанимации вылетела на газон после ДТП

В Приозерске Ленинградской области перевозившая ребенка машина реанимации вылетела на газон после ДТП. Об этом стало известно порталу 47news.

Удалось установить, что автомобиль с медиками в российском городе столкнулся с легковушкой. У последней от удара оказалась

полностью разбита передняя часть, в салоне сработали подушки безопасности. У реанимобиля была выбита помятая боковая дверь, транспорт выехал на газон и сбил часть дорожного ограждения.

Предварительно, в машине медиков находилась несовершеннолетняя пациентка, ее доставили в больницу на другом спецтранспорте. В автомобиле были двое детей, 4 и 8 лет, их также госпитализировали для дальнейшего обследования.

Другие обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее сообщалось, что в Москве карета скорой помощи влетела в остановку с людьми.