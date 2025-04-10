Политолог заявил о неготовности Трампа расследовать связь покушавшегося на него с Украиной

Политолог Дробницкий: Трамп не готов к расследованию связи Рута с Украиной

Президент США Дональд Трамп пока не готов расследовать попытку покушавшегося на него Райана Рута купить «Стингер» на Украине. Об этом в беседе с газетой «Взгляд» заявил американист Дмитрий Дробницкий.

«Белый дом и так крайне негативно относится к украинской власти. И ситуация не станет хуже, даже если на пуле, которой хотели убить Дональда Трампа, окажется личная подпись [президента Украины Владимира] Зеленского», — отметил он.

Более того, по словам политолога, если расследование будет инициировано, его не доведут до конца. История закончится либо громкими заявлениями, либо «Белому дому придется объявить врагами Америки НАТО, другие евроатлантические структуры, Украину и немалую часть американского истеблишмента, близкого, в том числе, к предыдущему президенту Джо Байдену». К такому развитию событий, считает Дробницкий, Трамп пока не готов.

«В этой связи заявление Трампа-младшего — маркер того, что у президента США есть инструменты давления на евроатлантическое лобби, в которое входит Украина, но пока нет возможности их использовать», — заключил эксперт.

Ранее обвиняемого в попытке покушения на президента США 58-летнего Райана Уэсли Рута уличили в связях с Украиной. Как оказалось, он пытался приобрести у имеющего доступ к оружию украинца ракетную установку.

До этого в Конгрессе также допустили одержимость Украиной подозреваемого в покушении на Трампа. Об этом заявила член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин, приложив к своей публикации фотографии подозреваемого, предположительно, сделанные на территории Украины.