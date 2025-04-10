Популярная актриса показала грудь в откровенном купальнике

Популярная британская актриса Кэти Макглинн показала откровенное фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, 31-летняя звезда телесериала «Улица Коронации» запечатлела себя на камеру в белом бюстгальтере от раздельного купальника. На размещенном кадре видно, что изделие подчеркивает форму и объем груди знаменитости.

Кроме того, можно заметить, что Макглинн позирует на снимке с распущенными волосами и минимальным количеством макияжа на лице. Внешний вид актрисы дополняют солнцезащитные очки и тонкая цепь с подвеской голубого цвета.

Ранее сообщалось, что известный американский актер Марк Консуэлос снялся в откровенной рекламной кампании для модного бренда одежды и обуви Stuart Weitzman.