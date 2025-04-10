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16:48, 10 апреля 2025Ценности

Prada купил Versace

Vogue Business: Модный дом Prada купил бренд Versace за 1,25 миллиарда евро
Мария Винар

Фото: Bildagentur-online / Schoening / Universal Images Group / Getty Images

Модный дом Prada купил итальянский бренд Versace. Об этом сообщает Vogue Business со ссылкой на представителей компании Capri Holdings Ltd.

Сумма сделки составила 1,25 миллиарда евро. Ожидается, что она завершится во второй половине 2025 года.

«Мы рады приветствовать Versace в Prada Group и открыть новую главу для бренда, с которым мы разделяем твердую приверженность творчеству, мастерству и наследию. Мы будем продолжать наследие Versace, прославляя и переосмысливая его смелую и неподвластную времени эстетику. В то же время мы предоставим ему прочную платформу, подкрепленную годами постоянных инвестиций и укорененную в давних отношениях», — прокомментировал событие председатель и исполнительный директор Prada Group Патрицио Бертелли.

В марте сообщалось, что итальянский модельер Донателла Версаче покинула пост креативного директора Versace.

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