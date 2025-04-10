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12:22, 10 апреля 2025Путешествия

Пьяный россиянин устроил дебош в отеле и нарвался на Росгвардию

Росгвардия: Пьяный россиянин устроил дебош в отеле на курорте Шерегеш
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Роман Наумов / URA.RU / ТАСС

Россиянин устроил пьяный дебош в отеле на горнолыжном курорте Шерегеш и нарвался на Росгвардию. Об этом сообщается в управлении силового ведомства по Кемеровской области — Кузбассу.

По данным источника, 39-летний житель Новосибирска злоупотребил алкоголем и заявился в отель, где попытался проникнуть в закрытый ресторан. Он не отреагировал на замечания администратора и начал скандалить.

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Персонал гостиницы решил нажать кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии. Силовики прибыли на место происшествия и задержали дебошира. Для дальнейшего разбирательства его передали полиции.

Ранее другой россиянин устроил дебош в баре Таиланда и попал в местную тюрьму. После этого он перестал выходить на связь с семьей.

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