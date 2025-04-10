Пьяный россиянин устроил дебош в отеле и нарвался на Росгвардию

Росгвардия: Пьяный россиянин устроил дебош в отеле на курорте Шерегеш

Россиянин устроил пьяный дебош в отеле на горнолыжном курорте Шерегеш и нарвался на Росгвардию. Об этом сообщается в управлении силового ведомства по Кемеровской области — Кузбассу.

По данным источника, 39-летний житель Новосибирска злоупотребил алкоголем и заявился в отель, где попытался проникнуть в закрытый ресторан. Он не отреагировал на замечания администратора и начал скандалить.

Персонал гостиницы решил нажать кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии. Силовики прибыли на место происшествия и задержали дебошира. Для дальнейшего разбирательства его передали полиции.

Ранее другой россиянин устроил дебош в баре Таиланда и попал в местную тюрьму. После этого он перестал выходить на связь с семьей.