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14:30, 10 апреля 2025Мир

Раскрыт новый план США по Гренландии

Reuters: США хотят создать в Гренландии хай-тек город
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Kylie Cooper / Reuters

США хотят создать в Гренландии хай-тек город в рамках сделки по приобретению острова и эту идею активно продвигает новый американский посол в Дании, предприниматель Кен Хауэри. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Обсуждения находятся на ранней стадии, но идея была воспринята всерьез кандидатом Трампа на пост посла Дании Кеном Хауэри, который, как ожидается, будет утвержден Конгрессом в ближайшие месяцы и возглавит переговоры о приобретении Гренландии, сообщили источники», — отмечается в материале агентства.

Уточняется, что этот город будет с минимальным государственным регулированием и он должен будет стать «либертарианской утопией». Предполагается, что он станет центром развития искусственного интеллекта и космических программ.

26 февраля президент США Дональд Трамп опубликовал видеоролик, сгенерированный искусственным интеллектом, на котором демонстрируется его видение будущего сектора Газа. Видео начинается с вида руин в анклаве, на котором появляется надпись «Газа 2025», а затем следует фраза «Что дальше?» Затем появляются сцены с небоскребами и детьми, смотрящими в небо, с которого падают долларовые купюры. Далее в ролике появляется американский миллиардер Илон Маск. Он ест хумус на пляже в секторе Газа, а мальчик рядом с ним держит золотой воздушный шар с изображением лица главы государства.

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