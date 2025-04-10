Раскрыт секрет долголетия 111-летней японки

111-летняя японка Масаэ Фурухаси каталась на велосипеде до глубокой старости

В Японии признали долгожительницей 111-летнюю Масаэ Фурухаси, живущую в городе Хамамацу, префектура Сидзуока. Об этом пишет сайт LongeviQuest.

Секрет долголетия Фурухаси может быть связан с ее образом жизни. В детстве она каждый день ездила в школу на велосипеде — 12 километров туда и 12 километров обратно. Позднее она вышла замуж за учителя, родила четырех детей и в 27 лет овдовела.

Даже в глубокой старости японка по-прежнему обходилась без чужой помощи. Когда ей было почти 90 лет, она продолжала кататься на велосипеде по окрестным полям и часто загорала. Кроме того, она сама выращивала овощи и ухаживала за бонсаем и декоративными растениями.

Фурухаси всю жизнь придерживалась простой и сбалансированной диеты и старалась питаться в меру. По утрам она любила есть умэбоси — солено-квашеные японские абрикосы, содержащие огромное количество лимонной и аскорбиновой кислоты. Считается, что умэбоси снимают усталость и помогают при больном горле.

Своим любимым кушаньем долгожительница до сих пор считает унаги — блюдо с речными угрями.

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