Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:17, 10 апреля 2025Мир

Раскрыто поручение Трампа спецпосланнику перед встречей с Путиным

CNN: Уиткофф по поручению Трампа обсудил обмен Карелиной с Путиным
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Nathan Howard / Reuters

В марте по поручению президента США Дональда Трампа спецпосланник Стив Уиткофф обсудил с российским лидером Владимиром Путиным возможный обмен балерины Ксении Карелиной. Об этом сообщает CNN.

«Трамп поручил Уиткоффу поговорить с Путиным об освобождении Карелиной. (...) Этот разговор начался там и был продолжен директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом», — говорится в сообщении телеканала.

Ранее стало известно, что Россия и США провели обмен заключенными в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби. Российская сторона выдала гражданку России и США Ксению Карелину, а американская сторона — гражданина России и Германии Артура Петрова, который в 2023 году был задержан на Кипре и экстрадирован в США.

Переговоры Владимира Путина со Стивом Уиткоффом состоялись вечером 13 марта в закрытом формате во время визита американского спецпосланника в Москву.

    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто поручение Трампа спецпосланнику перед встречей с Путиным

    Звуки Windows признали национальным достоянием в США

    Стали известны доходы самых популярных писателей России

    Медведев заявил о множестве злоупотреблений в экзаменах по русскому для мигрантов

    Экс-глава Минфина США высказалась о непонятно куда ведущей политике Трампа

    Информацию о тонущем в вырытой коммунальщиками яме россиянине проверят

    Лукашенко объяснил выступление Трампа против БРИКС

    Российский актер подписал контракт с крупнейшим агентством Голливуда

    Бывшая жена Кержакова позагорала в крошечном бикини

    Украина возобновила паромное сообщение с Грузией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше