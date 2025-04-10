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04:18, 10 апреля 2025Экономика

Россиянам назвали надежный способ хранения денег в 2025 году

Аналитик Замалеева: Хранить деньги стоит в диверсифицированном инвестпортфеле
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Надежнее всего сейчас хранить средства в диверсифицированном инвестиционном портфеле с упором на ОФЗ, корпоративные облигации надежных эмитентов и депозиты. Об этом рассказала аналитик Банки.ру Гаянэ Замалеева в беседе с агентством «Прайм».

По мнению специалиста, депозиты — самый выгодный и простым способ сберечь деньги от инфляции. Замалеева напомнила, что капитал на счетах в банках застрахован.

Аналитик подчеркнула, что корпоративные облигации более доходны, однако риск по ним выше. Потому стоит предпочесть бумаги первого эшелона, заключила она.

Ранее сообщалось, что 77 процентов граждан хотели бы реинвестировать доходы от своих банковских вкладов. Однако 23 процента не собираются поступать таким образом. У них в планах траты на личные и семейные нужды. Самыми приоритетными направлениями здесь оказались расходы на ипотеку, ремонт и отдых.

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