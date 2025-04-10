Россиянам стало проще вести здоровый образ жизни

«Одноклассники» запустили помогающее следить за здоровьем направление «Здоровье»

В социальной сети «Одноклассники» появилось новое направление «Здоровье», специально созданное для тех, кто хочет контролировать самочувствие и вести более осознанный образ жизни. Об этом стало известно из пресс-релиза, который имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Пользователям стали доступны мини-приложения, которые позволяют отслеживать показатели здоровья, вести дневник питания, контролировать прием лекарств и симптоматику, следить за весом и водным балансом. А сервис «Дневник питания» поможет сформировать полезные привычки: записывать приемы пищи, подсчитывать калории, БЖУ, а также напомнит, когда пора выпить воды или проверить вес.

Кроме того, появилась отдельная информационная лента, посвященная теме здоровья, а также новый раздел «Мероприятия» с лекциями, вебинарами, встречами и группами поддержки, организованными совместно с врачами и медицинскими проектами.

В разделе «Здоровье» пользователи смогут не только узнавать полезную информацию, но и обсуждать с экспертами такие темы, как правильное питание и здоровый образ жизни, контроль давления, боли в спине, гимнастика и многое другое.

«Эта тема особенно интересна нашей аудитории старшего возраста — более половины общего времени, проводимого в соцсети, приходится на аудиторию старше 55 лет», — рассказал Александр Москвичев, директор по продукту ОК. Он добавил, что в компании стараются создать пространство, где можно получать поддержку, делиться опытом и находить единомышленников.

Ранее социальная сеть «Одноклассники» представила обновленный раздел «Обсуждения». Теперь пользователи могут быстрее находить самые горячие темы и обсуждать их с единомышленниками. В разделе появились вкладки с популярными дискуссиями, а также подборки лучших публикаций, которые система формирует индивидуально для каждого.