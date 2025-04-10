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11:03, 10 апреля 2025Путешествия

Россияне массово поедут отдыхать парами в мае

Tutu.ru: 82 процента российских туристов отправятся отдыхать парами в мае
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Большинство российских туристов на майские праздники поедут отдыхать парами. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса Tutu.ru, которые приводит ТАСС.

Отмечается, что в мае 82 процента россиян массово отправятся путешествовать парами. Еще 12 процентов опрошенных будут отдыхать одни, а 6 процентов — с детьми.

По информации сервиса, в 2025-м спрос на туры на майские выходные вырос на 10 процентов по сравнению с прошлым годом. При этом средний чек за поездку на одну неделю составил 186,5 тысячи рублей.

Ранее специалисты определили связь между путешествиями и уровнем стресса. Исследование показало, что поездки поднимают настроение и помогают расслабиться.

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