Россияне побывали на Кубе и раскрыли стоимость отдыха в этой стране. Своими наблюдениями они поделились в блоге «Интересные путешествия» на платформе «Дзен».

По словам авторов публикации, цены на авиабилеты в высокий сезон с декабря по апрель будут варьироваться от 500 до 1000 долларов (43-86 тысяч рублей) в обе стороны.

Проживание в отелях обойдется от 50 до 300 долларов за ночь (4,3-26 тысяч рублей). Более бюджетный вариант — аренда частного жилья, цены могут начинаться от 20 долларов (1,7 тысячи) в день.

«Для комфортного отдыха на Кубе с учетом всех основных затрат, таких как жилье, еда, транспорт и развлечения, вам потребуется от 1000 до 3000 долларов (86-258 тысяч рублей) на одну неделю на человека в зависимости от выбранного уровня комфорта», — резюмировали путешественники.

Ранее российская туристка рассказала, что осталась разочарована отдыхом на Кубе за 400 тысяч рублей. Она пожаловалась на скудную еду и самодельные сувениры.