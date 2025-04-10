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07:15, 10 апреля 2025Путешествия

Россияне побывали на Кубе и раскрыли стоимость отдыха

Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: XH_S / Unsplash

Россияне побывали на Кубе и раскрыли стоимость отдыха в этой стране. Своими наблюдениями они поделились в блоге «Интересные путешествия» на платформе «Дзен».

По словам авторов публикации, цены на авиабилеты в высокий сезон с декабря по апрель будут варьироваться от 500 до 1000 долларов (43-86 тысяч рублей) в обе стороны.

Проживание в отелях обойдется от 50 до 300 долларов за ночь (4,3-26 тысяч рублей). Более бюджетный вариант — аренда частного жилья, цены могут начинаться от 20 долларов (1,7 тысячи) в день.

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«Для комфортного отдыха на Кубе с учетом всех основных затрат, таких как жилье, еда, транспорт и развлечения, вам потребуется от 1000 до 3000 долларов (86-258 тысяч рублей) на одну неделю на человека в зависимости от выбранного уровня комфорта», — резюмировали путешественники.

Ранее российская туристка рассказала, что осталась разочарована отдыхом на Кубе за 400 тысяч рублей. Она пожаловалась на скудную еду и самодельные сувениры.

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