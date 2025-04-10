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08:00, 10 апреля 2025Путешествия

Россиянин раскрыл цены на продукты в одной из самых дорогих стран Европы

Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: freepik

Россиянин побывал в Нидерландах и раскрыл цены в местных магазинах. Своими наблюдениями он поделился в блоге «Беспорядочные путешествия» на платформе «Дзен».

По словам автора, стоимость продуктов в одной из самых дорогих стран Европы часто сопоставима с российской. Например, яблоки там продаются по 199 рублей за килограмм, груши — по 169 рублей, бананы — по 255 рублей, помидоры — по 270 рублей.

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«Неприятно удивил отдел сыров. 2000 или даже 2500 рублей в пересчете на килограмм здесь в порядке вещей», — написал россиянин.

При этом йогурты в Нидерландах стоят не меньше одного евро (95 рублей) за штуку, хлеб тоже оказался дорогим — от 135 рублей за полбатона. «Макароны тоже удивили своей дороговизной, от 279 рублей за упаковку в 500 граммов», — добавил блогер.

Ранее другая путешественница рассказала о ценах на продукты в Армении. Она также отметила, что на полках местных магазинов много импортных товаров.

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